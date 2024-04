Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di ieri, alle 14.30 circa, la Squadra Volante, nel transitare nei pressi del parco Novi Sad, attirata da un capannello di persone, interveniva e bloccava un uomo – nonostante cercasse di nascondersi tra la folla - che poco prima aveva strappato lo zaino ad una ragazza, afferrandola per i capelli e bloccandola per un braccio.Sul posto gli agenti hanno proceduto a sentire la vittima, una ragazza di 15 anni, ed il testimone che aveva assistito all’episodio e ad acquisire elementi utili.L’indagato è stato trovato in possesso dello zaino di proprietà della ragazza contenente effetti personali e materiale scolastico.Nella giornata di oggi, il Gip del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.