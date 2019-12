Il saluto della gente a frate Sebastiano: 'Per noi sei già santo'

'Se Sebastiano potesse parlarci ora ci inviterebbe a festeggiare la vita, la vita che vince sulla morte'.



Parole che Lorenzo Motti, Ministro provinciale dei frati di Modena, condivide con l'intera comunità accorsa questa mattina alla chiesa dei frati Capuccini, a Pavullo, per l'estremo saluto a frate Sebastiano Bernardini, morto a 92 anni domenica mattina. Ricordato da molti, in tutta la penisola, non solo e non certo nella sua Pavullo, per essere amico dei papi, creatore del presepe itinerante su un Tir benedetto da Papa Giovanni Paolo II, per essere uomo di grande fede ed opere di fede. Tra queste il soggiorno per anziani Francesco e Chiara a Pavullo, le cui prime pietre sono state acquistate e posate grazie i soldi vinti da Sebastiano con la sua partecipazione al quiz televisivo di Mike Bongiorno Telemike, dove era diventato pluri-campione rispondendo ad ogni domanda sulla vita di San Francesco.



Non c'è nessuno, nelle sue terre divise tra Pavullo (dove Sebastiano nacque nella frazione di Verica nel 1927) e Sassuolo (dove operò per 25 anni anche come Direttore dell'oratorio San Francesco), che non abbia qualche aneddoto da raccontare e da ricordare. Di bello, di straordinario, di incredibile. Relativo alla sua immensa fede che sapeva trasmettere con contagioso entusiasmo in ogni sua parola, in ogni suo gesto; relativo alla sua voglia di soccorrere e correre in aiuto dei più deboli, dei bisognosi. Sempre pronto, sempre disponibile, con passo veloce, fino ai 90 anni. E la folla per questo oggi lo ha abbracciato, commossa ma allo stesso consapevole di un messaggio e di un esempio che la morte fisica renderà più vivo e più forte.



La bara di Sebastiano di abete chiaro, semplice, entra in chiesa accompagnata dal coro degli alpini sulle note del cantico delle creature, intimamente legato a San Francesco d'Assisi. In tanti si commuovono.



Insieme ai cittadini comuni, i frati, insieme ai rappresentanti di tutte le associazioni che negli anni hanno portato avanti le sue opere di bene. Spinte da una straordinaria fede; una fede che lui sapeva trasmettere in modo estroverso, vulcanico e straordinario, e che nel messaggio inviato ai fedeli dal vescovo di Modena e letto in chiesa è stato sintetizzato in 'evangelico'.



'Frate Sebastiano è uno straordinario dono che il Signore ha fatto a tutti noi' - ha affermato commosso il ministro provinciale dei frati Lorenzo Motti nella messa solenne officiata dal fratello minore di un anno di Sebastiano, Mons. Germano Bernardini, già arcivescovo di Smirne. Una famiglia di religiosi, quella di Sebastiano, con due fratelli maschi sacerdoti, con sei sorelle suore e con i genitori eletti venerabili da Papa Francesco in un processo che Sebastiano stesso ha avviato per la loro beatificazione.

Commossa la testimonianza e la presenza degli alpini, in coro ed in parola. 'Sebastiano ha saputo esprimere nel proprio operato quello spirito cristiano che è nel nostro essere. A disposizione di chi ha bisogno, pronti a mettersi in marcia, a partire per essere dove c'è bisogno, lontano dalla gloria. Per il solo spirito di servizio. Servo di Dio e della comunità. Un esempio straordinario. Ci mancherà tanto'

Venuto da Roma per l’amicizia che lo lega a lui da 35 anni, da quando la trasmissione Sereno Variabile lo conduceva più volte in terra emiliana, il conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua. 'Ci conosciamo da 35 anni, una delle più importanti figure della mia vita. La mia famiglia lo adorava. Un uomo straordinario, unico, per me davvero un santo. Sono sicuro che sarà in paradiso dove in tanti lo aspettavano. Immagino che gli angeli siano pronti a fare festa con lui e a fargli lo spazio che merita. Ciao Sebastiano'



In attesa d partire per Sassuolo, luogo dove era in programma, nel pomeriggio, la seconda cerimonia fumebre, la bara del frate è rimasta all’interno della chiesa dove è continuato il saluto dei fedeli, che in corteo interminabile hanno continuato a rendergli omaggio.



Gi.Ga.