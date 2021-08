La campionessa di volley: 'Ho una pericardite post vaccino'

'Forse questo mio discorso può risultare un po’ blasfemo. Ma mi chiedo: non esiste una forma di ‘risarcimento’ per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino? Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino… Chi paga il prezzo di tutto?'. La denuncia, via Instagram, arriva dalla campionessa di pallavolo Francesca Marcon.Volley Bergamo ha annunciato l'assenza della schiacciatrice 38enne di Conegliano al consueto raduno di inizio stagione. La Marcon in carriera ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Cev.Intanto proprio oggi cinque giocatrici di pallavolo di livello internazionale diventano testimonial della campagna vaccinale anti-Covid.Elena Perinelli, Francesca Villani (Chieri ’76), Elitsa Vasileva (Dinamo Mosca), Stefania Sansonna (AGIL) e Samanta Fabris (Dinamo-Ak Bars) sono le protagoniste del video ideato e promosso dall’Azienda USL di Modena per sensibilizzare giovani e non solo, ad aderire alla vaccinazione contro il Covid-19.Nel breve video, pubblicato sui canali social dell’Azienda (Facebook, Instagram e YouTube), le giocatrici ricordano l’importanza del gioco di squadra, contro il virus che finora “ci ha costretti a giocare sempre in difesa”, mentre idealmente si passano la palla da una parte all’altra dello schermo del proprio smartphone. Ma ora, grazie a quello strumento straordinario che è il vaccino, “possiamo finalmente giocare in attacco”. Alla fine, l’alzata di Francesca Villani (“vacciniamoci tutti”) per la schiacciata di Samanta Fabris: “Insieme possiamo schiacciare il Covid”.