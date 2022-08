Lutto in Ferrari, è morto Materazzi padre della mitica F40

Lutto nel mondo dell'automobilismo. Si è spento all’età di 83 anni Nicola Materazzi, ingegnere di origini salernitane padre della leggendaria Ferrari F40 e della Bugatti EB 110.Assunto nel reparto corse Ferrari a novembre del 1979 come Responsabile Ufficio Tecnico, Materazzi è il responsabile dell'adozione dei motori turbo in Ferrari. Successivamente, inviato da Enzo Ferrari al Reparto Produzione, gli vengono assegnati anche diversi progetti e sviluppi di auto di serie come il motore per la 328 Turbo, 288 GTO, 288 GTO Evoluzione, Testarossa, 412 GT, per poi essere invitato da Enzo Ferrari, a guidare lo sviluppo e la creazione della F40, che è probabilmente il progetto a cui Materazzi è maggiormente associato dai proprietari di Ferrari.