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Modena, ‘Il Policlinico non si tocca’: domenica cittadini e comitati in corteo

Modena, ‘Il Policlinico non si tocca’: domenica cittadini e comitati in corteo

'Non possiamo permettere che il futuro della salute a Modena venga deciso nel silenzio. Mobilitiamoci'

1 minuto di lettura

'Il Policlinico di Modena non si tocca'. E' questo il titolo del corteo promosso per domenica 18 ottobre alle 15 partendo dal Policlinico in Largo del Pozzo fino a Piazza Roma. A organizzare l'iniziativa contro la proposta annunciata dal sindaco Massimo Mezzetti è il Comito Modena Merita di più insieme a tanti cittadini.
'Vogliono svuotare di funzioni e servizi il Policlinico per concentrare tutto a Baggiovara - spiega Mattia Meschieri -. Non possiamo permettere che il futuro della salute a Modena venga deciso nel silenzio. Mobilitiamoci e pretendiamo subito un'assemblea pubblica, l'ultima parola spetta alla cittadinanza. Potrebbe essere l'ultima occasione per cambiare le cose. Al corto nessuna bandiera di partito e spazio di parola a tutti: la salute viene prima di qualsiasi divisione politica. Occorre dare un segnale forte per stoppare sul nascere ogni iniziativa di chiusura o riduzione del servizio ospedaliero cittadino. Il Policlinico ha bisogno di tutti noi'.

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