'Molti vaccinati credono di essere immuni e precauzioni si abbassano'

'La conferma che nel giro di pochi giorni l'Ausl riuscirà a gestire il collo di bottiglia venutosi a creare con il boom di contagi, di tamponi e di quarantene del post feste di Natale, la raccomandazione per tutti i quasi 19.000 cittadini in quarantena di non uscire per eseguire un tampone senza indicazione dell'Ausl, l'invito a vaccinarsi e ad usare tutti, vaccinati e non vaccinati, le precauzioni altrettanto fondamentali: uso della mascherina FFP2, igienizzazione delle mani e distanziamento. Purtroppo su questo fronte molti vaccinati pensano di essere immuni e abbassano il livello di precauzione. Poi sappiamo che i positivi vaccinati hanno meno possibilità di finire in ospedale e in terapia intensiva, per questo rimane fondamentale vaccinari, ma è altrettanto fondamentale continuare ad utilizzare tutte le precauzioni'Uscire senza l'ok dell'autorità sanitaria in fase di isolamento significa violare una norma ed il rischio è alto visto che i nominativi di chi è in quarantena sono inviati anche alle forze dell'ordine che possono verificare e contestare immediatamente l'avvenuta violazione. Ma la pazienza per i 19.000 modenesi in isolamento anche solo per essere contatti stretti e che attendono da giorni la comunicazione per il tampone utile sia per un eventuale inizio quarantena, sia per uscire dalla quarantena è ormai al limite. I casi di ricorsi, sbagliati, al pronto soccorso o in farmacia sono sbagliati. Chi è tracciato dall'Ausl o come positivo ma anche come contatto stretto asintomatico, e posto in isolamento, deve uscire solo per fare il tampone e solo se questo è disposto dall'Ausl. 'Stiamo adattando la nostra struttura alle nuove indicazioni e nel giro di pochi giorni riusciremo a smaltire il pregresso accumulato in questi giorni'. Del resto avere 19.000 cittadini in isolamento e controllati non è cosa facile da gestire e tantomeno quando il numero di contagiati tracciati continua ad aumentare. 'Il picco? Sicuramente deve ancora arrivare, alcuni previsioni parlano di fin gennaio, ma è una incognita. Fatto sta che proprio per questo dobbiamo continuare a vaccinarci e ad adottare tutte le precauzioni'