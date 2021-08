Muore dopo la dose unica di Pfizer: Mattia aveva 31 anni

Mattia Brugnerotto, piazzaiolo di Asiago, aveva 31 anni. E' morto nel sonno il 31 luglio, dopo aver ricevuto il giorno prima la dose di vaccino Pfizer Biontech, come riporta la Voce di Venezia : la mattina del 30 luglio si era infatti recato al punto vaccini insieme alla madre per sottoporsi al trattamento sanitario. Mattia ('Meci' per gli amici) aveva già contratto il Covid e per lui era dunque stata disposta una dose unica. Una morte davanti alla quale la famiglia chiede chiarezza e ha presentato un esposto alla procura di Vicenza affidandosi all’avvocato Roberto Rigoni Stern che è anche sindaco di Asiago.'Io voglio assolutamente sapere cosa è davvero successo a mio figlio - ha detto la mamma al Giornale di Vicenza - Era un ragazzo d’oro, buono e gentile con tutti gli volevano tutti un gran bene. Un ragazzo solare e sereno. Non se la prendeva mai per niente e con nessuno. Uno di quelli che se casca il mondo si scansa'. E’ stata proprio la mamma, nella tarda mattinata di sabato, a trovare il giovane senza vita nel suo letto. All’arrivo dell’ambulanza del Suem 118 il medico ha solo potuto constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. E' stata disposta l'autopsia che si terrà domani.Il pubblico ministero Luigi Salvadori ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo.