No plasma iperimmune, a pazienti lievi a casa eparina e cortisone

Eparina e cortisone. Sono i due elementi principalmente utilizzati oggi per i pazienti modenesi sintomatici Covid positivi seguiti al proprio domicilio. In questa categoria, al 16 giugno, erano 264, in costante calo, quelli seguiti direttamente dall'Ausl. A confermarlo l'Ausl stessa per voce del Direttore Generale Antonio Brambilla nell'aggiornamento settimanale sull'andamento dell'epidemia in provincia di Modena, rispondendo ad una nostra domanda rispetto all'utilizzo o, come dimostrato dal nostro articolo sulle sacche di plasma iperimmune giacenti presso il centro trasfusionale del Policlinico, dal non utilizzo del plasma prelevato da pazienti guariti, come terapia anti covid.Il Direttore conferma ciò che già era stato spiegato dalla struttura del Policlinico, in risposta al nostro articolo, ovvero la riduzione, per non dire azzeramento, della terapia a livello ospedaliero dopo la conferma dell'inefficacia per pazienti gravi e della efficacia limitata a pazienti non gravi. Un livello che, appunto, non necessita di ospedalizzazione e che, al proprio domicilio, vede oggi l'utilizzo prevalente di una terapia con eparina e cortisone.