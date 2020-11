Tamponi rapidi aziendali in centri privati: firmato protocollo ANISA

E' stato siglato lunedì pomeriggio il protocollo tra ANISAP Emilia Romagna, sindacato dei poliambulatori privati accreditati, e la Regione Emilia-Romagna per erogare il servizio di screening Covid-19 attraverso i Tamponi Antigenici Rapidi. Una adesione al progetto voluta dalla Regione Emilia Romagna, in virtù delle prestazioni sanitarie di alta qualità che le strutture private forniscono e continueranno a fornire, alleggerendo le liste d’attesa.

Massimo Carpigiani, Presidente regionale ANISAP, ha commentato così l’adesione al Protocollo: “E’ un atto dovuto, la nostra adesione. Il Covid può essere circoscritto solo con lo sforzo di tutte le strutture sanitarie a disposizione. La nostra attività di erogazione delle prestazioni sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale è stata continua e ininterrotta dallo scorso maggio. Oggi, la possibilità di operare anche sulla prevenzione al virus su larga scala, ci conferma che la qualità con la quale operiamo non è passata inosservata.”

Sin dai primi giorni della richiesta di aderire al Protocollo, ANISAP Emilia Romagna ha svolto una attività di informazione per le strutture associate che hanno i requisiti per poter effettuare i Tamponi. Le Aziende aderenti al Patto del Lavoro pertanto potranno mettersi direttamente in contatto con le strutture e richiedere lo screening dei propri dipendenti.

“A breve forniremo l’elenco complessivo di tutte le nostre strutture che saranno abilitate ad eseguire i Tamponi. La battaglia per il Covid è ancora lunga e contiamo di fornire un efficiente servizio per tutte le richieste che ci giungeranno. Lo screening aziendale garantirà maggior sicurezza ai dipendenti del comparto produttivo regionale e permetterà di non subire ulteriori battute d’arresto a causa di focolai. La prevenzione è la nostra migliore arma per poter sconfiggere il virus” conclude Carpigiani'