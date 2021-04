Turismo: altri 40.000 euro a Modenatur

Modenatur Scarl, l'agenzia di viaggio e tour operator di Modena, già destinataria dal 2018, sulla base di una gara d'appalto, della gestione dei Servizi di accoglienza e informazione turistica del Comune di Modena per il periodo 1 agosto 2018 - 31 luglio 2021 (rinnovabili da contratto per ulteriori mesi 24 edeventuale proroga di 6 mesi), di una somma di 554.000 euro, riceverà ora altri 40.000 euro dal Comune- La motivazione? Potenziare le azioni e i servizi oggetto dello stesso appalto di gestione dei Servizi di accoglienza e informazione turistica, affidando ulteriori servizi turistici. Più che una integrazione eccezionale al contratto d'appalto madre, si tratta di una ripetizione di una analoga integrazione al servizio già definito dal contratto del 2018. Analoghe integrazioni di servizio sono state disposte sia nella primavera del 2019 sia nella primavera 2020. Ora, nella primavera 2021, il due diventa 3. Con una nuova integrazione da 40.000 euro.Perchè direttamente Modenatur e non aprire un altro bando o un'altra gara per la gestione del servizio? La risposta è indiretta ed emerge leggendo la determina del 20 aprile scorso. Le attività che Modenatur Scarl già svolge sulla base del capitolato del contratto d'appalto in essere, comprendono le tipologie di servizi che sono oggetto del presente atto di affidamento. Insomma, come dire, perché cercare ciò che già già, ovvero un operatore che se disponibile ad un supplemento di attività rispetto a quella svolta, garantisce la copertura dei nuovi servizi da implementare?Ma dopo tanti mesi di stop e di inattività per il Comune e per i soggetti che si muovono nel settore dell'accoglienza turistica titolari di conferimenti di incarichi e di risorse che non risulta essere variati anche durante il lockdown, oggi di cosa c'è bisogno? Il plus dei servizi fa offrire nel pacchetto da 40.000 conterrebbe anche, oltre alla generica 'ottimizzazione della strategia di gestione dell'accoglienza attraverso produzione di servizi, di coordinamento tra operatori e di promozione per posizionare il prodotto Modena sul mercato turistico nazionale ed internazionale', ci sarebbe la gestione, il mantenimento e l'aggiornamento, del nuovo portale web Visitmodena.it 'improntato ad una forte vocazione alla vendita dei prodotti esperienziali di Modena' e che, come tale, necessita di un costante piano di sviluppo strategico, nonchè la produzione di contenuti innovativi, di traduzioni, di revisioni testuali, di attività redazionali specializzate. Insomma tutto quadra per giustificare il nuovo capitolo di spesa a favore di Modenatour, con l'auspicio che la diffusione del Covid non costringa ad altre chiusure.