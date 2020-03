Tutti attendono Dpcm Conte, ma arriva l'ordinanza che chiude i Comuni

Mentre tutti attendono il Dpcm sulla chiusura delle attività produttive annunciato ieri notte via Facebook da Conte,L'ordinanza fa 'divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute'. Le disposizioni sono valide da domani.