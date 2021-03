Vaccinazioni, avanti piano: in E-R seconde dosi al 6,2% del totale

Sono 800.000 le persone che ad oggi ( il dato aggiornato alle ore 10:30 di questa mattina), in Emilia Romagna, si sono sottoposte all'iniezione di almeno una dose di vaccino. Di queste 277mila, pari al 6,2% della popolazione, hanno ricevuto anche la seconda dose. Tra la categoria degli ultra 80enni, che insieme ai sanitari hanno avuto la priorità nella campagna vaccinale, coloro che hanno ricevuto la seconda dose rappresentano il 30%. La categoria dei soggetti dove si è raggiunta la più alta percentuale di teorica immunizzazione, con la seconda dose, è quella degli anziani ospiti delle CraNumeri ben lontani da quelli inizialmente previsti e dalle stesse potenzialità delle singole regioni. L'Emilia-Romagna è in media con la maggior parte delle regioni d'Italia per numero di vaccinati ma come le altre soffre della mancanza di vaccini. Il quadro tracciato per la provincia di Modena, alcuni giorni fa, dal Direttore Generale dell'Ausl Antonio Brambilla è poco incoraggiante, rispetto alle forniture. Con le dosi di vaccino Pfizer (quelle disponibili in numero maggiore) che garantirebbero la copertura delle sola prima dose e per una decina di giorni a 12.500 soggetti appartenenti alla categoria dei vulnerabili a causa di particolari patologie. Sono 40.000 quelli da vaccinare nella provincia di Modena, che significa 80.000 dosi per la loro immunizzazione. Un altro mese di attesa, a fine aprile, per l'arrivo delle dosi Johnson&Johnson, che potrebbe dare una vera e propria svolta, vista la sola prima dose necessaria per l'immunizzazione.Gi.Ga.