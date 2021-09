Viale Storchi, altro pusher in manette

In questo caso non c'è stata resistenza. Nemmeno quando i carabinieri della Compagnia di Modena, hanno proceduto alla perquisizione personale dalla quale è emerso il possesso di diverse dosi di cocaina pronte allo spaccio e di 35 euro ritenuti provento di spaccio. Quanto basta per fare scattare l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio nei confronti del 23enne tunisino, senza fissa dimora per il quale, per ora, in attesa del processo per direttissima, si sono aperte le porte del carcere di S.Anna.Nella foto, i Carabinieri nel corso di un posto di controllo allestito in viale Storchi a Modena