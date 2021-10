Quando Biagio Passaro veniva ospitato da Floris insieme a Landini...

Oggi, dopo l'arresto , è divenuto il simbolo delle violenze di Roma messe in atto insieme a gruppi di estreme destra e neofascisti, ma il modenese Biagio Passaro, titolare del brand delle pizzerie Regina Margherita, fino a qualche mese fa era un personaggio ospitato in trasmissioni televisive e ritratto insieme a personaggi noti e a politici di destra e di sinistra nella sua veste di leader del gruppo 'Ioapro'.Era aprile quando Passaro, ospite a DiMartedì di Floris, si faceva ritrarre insieme al leader della Cgil Landini, la stessa Cgil della quale sabato il modenese Passaro andava orgoglioso di aver sfondato la sede. E sempre in quella occasione fecero con lui spensierati selfie lo stesso conduttore Floris e il sottosegretario Sileri. E ancora le foto con Sgarbi, Gerry Scotti, Del Piero, De Laurentis. Fino a quella del 2019 abbracciato dal sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

