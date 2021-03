'Bosco delle api: la burocrazia difensiva della Giunta vignolese'

'Per la nuova Giunta non c’è traccia di un atto formale che determini la creazione de “il bosco delle api” in località il Poggio. E che le api sono pericolose per l'asilo. Quale atto formale serve per coltivare un bosco su di un'area verde da piano regolatore? Piuttosto serve alla maggioranza di sinistra un atto formale per abbatterlo. Gli alberi sono tutelati'. Così in una nota il consigliere di minoranza Angelo Pasini replica all'amministrazione sul tema del bosco delle api.'Infatti, il 29 marzo prossimo in Consiglio comunale con una variante al piano regolatore il bosco sparirà. Formalità? 7mila metri quadri con querce e altre piante spontanee, ripulita da rovi, infestanti e qualche camionata di rifiuti, e messi a dimora i primi 15 ciliegi da fiore ai primi mesi del 2020. Un polmone verde in città. Faranno tabula rasa per far posto alla nuova palestra, peraltro già contrattualmente appaltata per essere costruita nel lotto di terra in via per Sassuolo, vicino al Polo della Sicurezza - continua Pasini -. Poi vedremo “il conto” ancora tenuto segreto di tutta l’operazione “spostamento palestra”. Anche l’annunciato coinvolgimento dell’Università di Bologna e dell’Istituto Agrario Spallanzani, postumo all’annuncio dell’abbattimento degli alberi, è la classica toppa peggio del buco. Tuttavia, aspettiamo di vedere se Università e Agraria certificheranno la pericolosità delle api per atleti e bambini. Tanto ormai gli alberi sono perduti. Come la partecipazione. Abbiamo attivato una prima raccolta firme online per il Consiglio del 29 marzo 2021. E presenteremo puntuali osservazioni ad entrambe le varianti al Piano Regolatore che prevedono abbattimento di alberi all’ex asilo 44 gatti e il bosco delle api al Poggio'.