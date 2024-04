Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La manifestazione di oggi ha visto il raduno delle auto d’epoca nella suggestiva cornice di Villa Revedin - Seminario Arcivescovile a Bologna, per poi partire alla volta di Vignola, il borgo storico protagonista di questa edizione e che ospita la Festa dei ciliegi in fiore. Tappa successiva il parco della Villa Tosi-Bellucci, sede del Municipio, che ospita anche la piccola acetaia comunale.Prevista poi la visita guidata all’imponente Rocca di Vignola, prima di ripartire in direzione Guiglia.Oltre 30 le vetture presenti: tra i diversi gioielli di design anche una Daimler 250 V8, una Ferrari 308 Gtb Alfetta del 1981, una Triumph Spitfire 1500 e una Rolls Royce del 1989.