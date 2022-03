Carpi: giovani con droga e coltelli, un arresto e una denuncia

Alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro con 10 grammi hashish che aveva in tasca. Tentativo inutile. La Polizia di Stato gli era addosso e ha voluto approfondire. Recandosi a casa del fermato e trovando altri 50 grammi di hashish nascosti sotto il letto insieme un coltellino e un bilancino di precisione. Sufficiente per fare scattare l'arresto immediato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 24enne residente a Carpi. Nel pomeriggio era stato notato dagli agenti in centro insieme ad un 19 enne anch'esso controllato. Quest'ultimo in tasca di grammi di hashish ne aveva pochissimi per uso personale, ma insieme ad un coltello a serramanico. Che ha fatto scattare la denuncia per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Anche per ques'ultimo è scattata la perquisizione domicilare, senza esito. Per lui è comunque scattata la segnalazione alla prefettura come consumatore abituale di stupefacenti.