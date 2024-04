Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intervenuti per gli accertamenti, i militari hanno fermato subito colui che aveva ricevuoto l'involuscro che si è dimostrato contenere una dose da circa mezzo grammo di cocaina, mentre in quanto lo spacciatore, alla vista dei militari, si era dato alla fuga.Dopo un breve inseguimento, l'uomo, un 42enne di origina marocchina, è stato bloccato e trovato in possesso di una somma di denaro contante pari ad 50 euro, provento dell'accertata attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento e il sequestro di 4 involucri di hashish per un peso complessivo di 11 grammi.Dichiarato in arresto nella flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo. A lui il Giudice del Tribunale di Modena ha disposto il divieto di dimora a Modena e provincia.