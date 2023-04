'Castelvetro, serve chiarezza sulla prolungata assenza del sindaco'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A intervenire in questi termini sulla forzata assenza per motivi di salute di Fabio Franceschini è l'ex consigliere comunale Bruno Rinaldi.Ricordiamo che il sindaco di Castelvetro lo scorso ottobre è stato colpito da un problema cardiocircolatorio con conseguente ricovero in ospedale, a conclusione del primo periodo di convalescenza e riposo assoluto prescrittogli dai medici, a febbraio ha scritto una lettera indirizzata ai cittadini, al vicesindaco, al segretario comunale e ai consiglieri comunali di Castelvetro, per annunciare un ulteriore periodo di riposo e convalescenza di altri sette/otto mesi.Alla luce della odierna ridistribuzione delle deleghe da parte del vicesindaco , Rinaldi si pone alcuni interrogativi. 'Al fine quindi di portare la necessaria chiarezza giudirica chiedo alle autorità citate di intervenire e provvedere a fare chiarezza, una chiarezza che si rivela ad oggi assolutamente indispensabile'.