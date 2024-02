Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla richiesta di esibire il passaporto, comprovante la nazionalità, ha affermato di averlo lasciato in Slovacchia e di essere cittadino Europeo.Dall'analisi della carta di identità effettuata direttamente su strada, una caratteristica ha destato seri dubbi sulla veridicità del documento che poteva essere chiarita mediante l’utilizzo della strumentazione sul falso documentale acquistata recentemente dal Comando, grazie al finanziamento di un progetto regionale.Le apparecchiature, presso il comando, di concerto con i risultati del Polo Falsi della Polizia Locale di Rovigo, ente certificato e riconosciuto per l’analisi dei falsi documentali, immediatamente contattato, hanno confermato la falsità del documento.In considerazione dell’esibizione, da parte del cittadino cinese, di una falsa carta di identità valida per l’espatrio, attraverso i paesi della Unione Europea, la persona è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.Tale giudizio ha disposto la convalida dell’arresto e del sequestro dei falsi documenti utilizzati dal cittadino cinese.'