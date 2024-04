Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il sindacato, il più rappresentativo della categoria, da circa trent'anni organizza corsi di aggiornamento professionale e, in previsione delle imminenti modifiche, approvate dal Parlamento nei giorni scorsi, aveva già programmato l'iniziativa, il corso sarà tenuto dal Comandante della Polizia locale Maurizio Marchi, esperto nel settore e ormai tutti i posti del teatro di Nonantola sono esauriti - spiega Elisa Pattuzzi, responsabile Sulpl Unione del Sorbara -. Il Marchi per la prima volta terrà un corso differente dagli altri, tracciando i nuovi confini del rilevamento elettronico della velocità ed i limiti imposti per gli accertamenti, esplicherà la nuova stesura dell’articolato che disciplina la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per cui, se le modifiche al Codice andranno in porto sarà sufficiente risultare positivi al pre test per le sostanze stupefacenti per la revoca della patente, le nuove misure anche in materia di guida e telefoni cellulari ed in materia di assicurazione RCA. Si ringrazia la 'pro loco ' nonantolana che offrirà a tutti i partecipanti il cofee break'.