'Formigine, assessorato alla gentilezza? Così aumenterà la spesa'

Rimpasto in giunta a Formigine. L’assessore alla Cultura Mario Agati, entrato nel secondo mandato dell’ex sindaco Franco Richeldi e riconfermato da Maria Costi, lascia il posto a Marco Biagini, che diventerà assessore per Formigine città della conoscenza e dello sport, assumendo le deleghe relative a Cultura, Biblioteca e Castello, Centri storici, Qualità urbana, Sport e Nuove opportunità per i giovani.Entra in Giunta anche Paolo Vacondio, come Assessore per Formigine città della cura e le deleghe alla Gentilezza, al Dopo di Noi e al PNRR.“È arrivato il momento del tanto decantato rimpasto di giunta e la notizia ci prende decisamente in contropiede poiché, contrariamente alla consuetudine di questi anni, il aindaco ha deciso di informare il consiglio comunale a mezzo stampa senza convocare i capigruppo (convocati in via informale solo questa sera)” . commenta l'esponente leghista, Davide Romani.“Nulla da dire sul curriculum professionale dei nomi scelti - incalzano Messori (FdI) e Romani (Lega) - stupisce però come la scelta sia ricaduta sul capogruppo della Lista Civica Formigine Viva, perennemente assente dalle commissioni consiliari e una delle voci meno attive durante i consigli comunali, dove peraltro non ha mai mancato un ingresso con parecchi minuti di ritardo”.“Due assessori a sostituzione dello storico Mario Agati? E dire che l'Amministrazione pochi mesi fa ha più volte sottolineato un risparmio sulla spesa di personale, forse sarebbe stato maggiormente utile investire sui servizi ai cittadini che optare per una delega alla gentilezza, caratteristica che rientra nel buon senso collettivo di chi fa politica a prescindere dall’etichetta, chiediamo pertanto di rispettare la spesa corrente e di non aumentare i costi, nonostante la scelta di aggiungere un assessore” chiosa Marina Messori ().“Detto ciò ringraziamo l’assessore Agati per il lavoro svolto in questi quasi tre mandati e auguriamo buon lavoro ai neo assessori, auspicando in un confronto costruttivo e gentile per i prossimi due anni” concludono gli esponenti di centrodestra.