Guiglia, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Quattro squadre di Vigili del Fuoco da Vignola, Pavullo e Modena con autobotte e autoscala sono impegnate dalle 19.30 di ieri sera per l'incendio di una legnaia incendio. Prima per arginare le fiamme ed impedire che raggiungessero la vicina abitazione e poi praticamente fino all'alba per la messa in sicurezza dell'area e lo smassamento dei materiali bruciati.