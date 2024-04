Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era circa l'una e mezza della notte scorsa quando l'impianto di allarme antincendio della palestra in Stradello San Marone a Modena è scattato. I Vigili del fuoco sono accorsi da Modena e da Sassuolo con tre automezzi per affrontare il rogo che si stava sviluppando nell'area di cantiere della palestra e stavano coinvolgendo i locali sauna. Circoscritto il rogo, sono state necessarie alcune ore di lavoro per accertarsi che non non ci fossero focolai residui negli impianti coinvolti. Grazie al pronto intervento, il resto dell'attività è stata preservata dagli effetti dell'incendio. All'interno della struttura non erano presenti persone.