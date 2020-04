In giro per spacciare, tre arresti a Modena, Fiorano e Sassuolo

Ieri, alle 14:30, a Sassuolo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno bloccato e tratto in arresto un cittadino marocchino 27enne, già conosciuto alle forze di polizia, fermato in via Peschiera sospetto. La perquisizione effettuata sulla persona e al domicilio ha confermato che i sospetti erano fondati. I Carabinieri hanno infatti rinvenuto e sequstrato 43 g di cocaina divisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. I militari hanno recuperato anche la somma di 1730 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività delittuosa. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria.A Fiorano i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia Di Sassuolo hanno individuato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino, di 43 anni, con precedenti di polizia. L’uomo, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 5 g di cocaina, 3 g di hashish e 2 g di eroina. La perquisizione estesa al domicilio ha permesso di recuperare anche bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, nonche’ 835 euro, somma sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.Anche a Modena, i carabinieri della sezione operativa hanno bloccato e tratto in arresto un cittadino nigeriano di 33 anni già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.L’arresto è avvenuto in via Paolo Ferrari dove il nigeriano è stato sorpreso nell’atto di cedere una dose di crack ad cittadino straniero dell’est Europa. La droga è stata recuperata e nelle tasche del nigeriano sono stati trovati 265 € provento delle attività di spaccio. L’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti ed entrambi sono stati sanzionati ai sensi delle norme vigenti in materia di contenimento del virus.