'Presa visione, con tanta attesa, del progetto approvato, tra le tante perplessità emerse è che non vi è nessun progetto di demolizione nè depositato nè approvato. Quello che pare più strano è la demolizione della palestra scolastica De Amicis, infatti è da circa una settimana che cerchiamo la palestra De Amicis nel Comune di Marano sul Panaro, ma con scarsi risultati - affermano Veronesi e Leonelli -.Tramite accesso agli atti del gruppo Consiliare di minoranza Amarano si sono potute vedere le planimetrie dell’attuale scuola elementare Edmondo de Amicis, ovviamente fornite dall’Ufficio Tecnico del Comune di Marano, non vi è nessuna palestra. Infatti i bambini vanno a fare educazione fisica nella palestra acconto denominata Marcello Torlai che non sarà demolita, ma oggetto d’intervento per il suo mantenimento ed efficientamento. Oltretutto il DM. 18/12/1975 per la realizzazione delle palestre prevede misure minime e altezze minime non presenti negli ambienti attuali della scuola De Amicis e comunque nessun ambiente viene utilizzato come palestra nell’ immobile attuale della scuola elementare - continuano -. La preoccupazione è che l’amministrazione abbia intenzione di demolire qualche cos’altro oltre il Parco più amato e frequentato dai Maranesi, ma non si capisce cosa e dove, perché purtroppo per le demolizioni previste non vi è documentazione. Ci si chiede anche come tali opere possano essere finanziate, ma questo ultimo è un altro dubbio che sommato ad altri, oggi non trattati, ha fatto in modo che fosse inoltrata richiesta di chiarimenti alle figure interessate e responsabili dell’intervento. In ogni caso se qualcuno ha notizia di dove si trova attualmente la palestra della scuola Elementare De Amicis si prega di darne notizia, ovviamente non cercando di sostenere che sia all’interno dell’edifico attuale poiché sia per uso che per documentazione fornita dall’ ufficio tecnico del Comune di Marano Sul Panaro lì non c’è'.