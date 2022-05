Minimarket Corlo, lunga vita ai piccoli negozi

L'aria che si respira oggi, 18 maggio a Corlo di Formigine, è un'aria gioiosa e festosa: infatti è il 3° compleanno del 'Minimarket Corlo' di Paola Belletti e Massimiliano Righi, i quali hanno voluto festeggiare nonché ringraziare la loro clientela affezionata e tutta la comunità di Corlo.Il Minimarket Corlo, così come tutti i piccoli negozi, rappresentano personalmente un mondo perduto, fatto di vicinato, di sorrisi, gentilezza e quotidianità, un mondo fatto di uomini e donne coraggiosi (sì, mi piace definirli così) come Paola e Max, perché è un mondo vero, fatto di valori, ma soprattutto fatto di 'umanità': senza polemizzare, merce rara nella grande distribuzione, a prescindere.Infatti, stamane parlando con Max e Paola, mi ipontizzava l'idea che non devi necessariamente omologarti a tutti per piacere, è come si urlasse: 'voi andate avanti pure come volete, io voglio rimanere così come sono nato, che vi piaccia o no, finché vita avrò!', perciò: lunga vita a tutti quelli come Paola e Max, lunga vita a tutti i piccoli negozi, i pochi ma preziosi come il 'Minimarket Corlo'.