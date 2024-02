No del M5S carpigiano ad accordo col Pd: vertici regionali smentiscono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dichiarazioni rilasciate dalla consigliera comunale di Carpi, Monica Medici , riguardanti le strategie politiche e le potenziali alleanze del movimento, rappresentano esclusivamente una posizione personale e non corrispondono alla linea guida ufficiale del Movimento 5 Stelle. Tali opinioni personali non sono indicative della nostra politica basata su dialogo aperto e confronto costruttivo'. A parlare sono i coordinatori regionali M5S, insieme al coordinatore provinciale di Modena,. i quali bocciano il no della Medici a un accordo col Pd di Carpi. Una presa di distanza simile a quella già messa in campo nei confronti della referente M5S di Mirandola,'I coordinatori confermano dunque il loro impegno a continuare il percorso di dialogo e collaborazione con tutte le forze politiche progressiste, senza pregiudizi sugli esiti, enfatizzando l'importanza dell'unità e della coerenza di intenti, nel rispetto dei ruoli e delle procedure che caratterizzano il Movimento.

Si sottolinea inoltre che, sebbene sia fondamentale mantenere aperti gli spazi interni di discussione, come quello previsto per sabato 17 febbraio, è altresì chiaro che la linea politica ufficiale del Movimento viene definita e coordinata congiuntamente dai suoi rappresentanti ufficiali. Questo approccio assicura che tutte le posizioni e le strategie rispecchino coerentemente gli obiettivi e i valori del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si impegna a mantenere la sua dedizione nello sviluppo di un programma politico partecipativo in vista delle importanti sfide elettorali del 2024, agendo sempre nell'interesse comune e ribadendo la necessità di un'azione politica che sia unitaria e coerente con i valori fondanti del movimento. Chi non si identifica in questa visione e in questi valori, sceglie implicitamente di collocarsi fuori dal nostro progetto politico' - concludono i rappresentanti del Movimento.