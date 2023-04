Prignano, Bruno Bedeschi compie 100 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Originario di Castelvecchio di Prignano, ha sempre abitato in questa frazione prignanese. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu trasferito prima in Germania e poi, dopo l’8 settembre 1943, si trovò a combattere sul fronte di Vinadio, in provincia di Cuneo. Dalla fine del conflitto, ha sempre fatto l’agricoltore. Con la moglie Maria Spezzani, detta Osanna (insieme nella foto) ha avuto quattro figli: Graziella, Luciana, Brunella e Roberto. Oltre che con la consorte e con i figli, Bruno festeggerà i suoi 100 anni anche con i sei nipoti e i cinque pronipoti.Ancora lucido e autosufficiente nonostante la veneranda età, Bruno ha sempre seguito una dieta molto varia, nutrendosi in gran parte con ciò che produceva lui stesso in campagna. Anche oggi è particolarmente legato alla tradizione culinaria emiliana e spesso, sulla sua tavola, non mancano crescentine e gnocco fritto.Il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, rivolge pubblicamente gli auguri al neo centenario, a titolo personale e a nome di tutta la comunità locale.