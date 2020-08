Rapinò banca a Maranello: arrestato dai Carabinieri

Una volta giudicato per vari reati di rapina e truffa commessi tra il 2011 ed il 2012 nelle province di Modena e Milano, ha accumulato una somma di pene da fare disporre per lui in carcere. Il provvedimento di custodia cautelare nei confronti del 58enne di Castelfranco è scattato da parte del tribunale di Milano ed eseguito in queste ore dei Carabinieri di Castelfranco. Per quanto riguarda la provincia di Modena, l'uomo si rese protagonista della rapina perpetrata, nel gennaio del 2011, ai danni della filiale della Cassa di Risparmio di Firenze di Maranello. Armato di coltello, era risuscito a farsi consegnare soldi contenuti nelle casse. Così come disposto nell’ordine di espiazione, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena