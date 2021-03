Scuola, all'Elsa Morante nasce il Comitato Tecnico Scientifico

L’Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante di Sassuolo ha costituito nella serata dell’11 marzo 2021 i suoi Comitati Tecnico Scientifici composti da docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, per gli Indirizzi Tecnico e Professionale, dopo un lungo lavoro organizzativo: un nuovo passo avanti nel radicamento dell’istituto sul territorio del distretto ceramicoI CTS collaboreranno e saranno di supporto agli organi collegiali dell’Istituto, (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) in accordo alle regole generali della Pubblica Amministrazione.Il dirigente scolastico, Edoardo Piparo, ha fortemente voluto questi organismi: 'Si parla spesso di uno scollamento fra mondo del lavoro e scuola – afferma il dirigente – questa è una sostanziale risposta a questa accusa. I CTS ci consentiranno un continuo dialogo con il mondo dell’imprenditoria, della formazione professionale, delle associazioni, e non ultime, delle istituzioni, grazie alla presenza degli Assessori Ruini e Ruggeri, che con grande piacere ho potuto constatare, sono state disponibili e pronte a rispondere al nostro appello. La serata che ha visto la prima seduta di questi organismi è stata fruttuosa di idee, spunti preziosi, e confronto positivo. Ringrazio pubblicamente tutti i presenti per aver accettato questo invito, che credo porterà nuova linfa al nostro istituto e anche al territorio'.La recente introduzione, nell’indirizzo professionale, delle declinazioni Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria e Web Community e, in prospettiva, il probabile avvio di un nuovo indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” a partire dall’a.s. 2022/2023, ha infatti reso necessaria un’attenta e approfondita analisi delle esigenze del territorio e dei relativi fabbisogni.L’Elsa Morante, con questa iniziativa, punta a collocarsi a pieno titolo in prima linea per promuovere una solida cultura tecnico-scientifica e professionale, a stretto contatto e in coordinamento con le richieste del territorio, le sue esigenze, per dare ai suoi studenti sempre migliori opportunità di collocamento nel mondo del lavoro, a fine percorso, con un occhio alla possibilità di proseguire con percorsi post diploma in ambito universitario o all’interno degli ITS presenti sul territorio.La composizione dei due comitati tecnico scientifici:Componenti interne all’Istituto per l'indirizzo professionale: Piparo, Biagini, Bruno, Accurso, Fiandri, Corradini, Gagliardelli, Lonero.Componenti interne all’Istituto per l'indirizzo tecnico: Piparo, Biagini, Bruno, Accurso, Morandi, Crovetto, Iotti.Componenti esterni comuni per entrambi gli indirizzi:- Corrado Ruini - Assessore Pubblica Istruzione - Comune di Sassuolo- Sharon Ruggeri - Assessore Giovani, Sport e Politiche Sociali - Comune di Sassuolo- Alessandra Borghi - Presidente U.C.I.I.M. Sassuolo- Enrica Gibellini - Responsabile dell’area Education e Formazione - Confindustria Ceramica- Luca Ruini – Consulente finanziario e già Presidente Lions Sassuolo- Roberto Guazzaloca - Consulente di marketing - My Marketing Lab- Gabriella Gibertini - Terme di Salvarola- Simona Lauricella - Ricerca e selezione - Stars & Cows- Roberta Piovesana - Solutions Designer e Account Commerciale - Stars & Cows- Daniela Ibatici - Direttore filiale Sassuolo - ADECCO- Giorgia Sighinolfi - People Advisor dell’Operation Emilia – ADECCOComponenti esterni per il solo indirizzo Professionale:- Morena Sartori - Direttrice Fondazione I.T.S. Tecnologie Industrie Creative – FITSTIC- Alda Eliana Colantonio - Responsabile delle attività assistenziali degli OSS Casa Serena- Maria Cristina Plessi - Dirigente Settore Politiche sociali - Unione Comuni Distretto CeramicoHa partecipato ai lavori, in attesa di poter ufficializzare la propria adesione, anche Michele Locatelli, Coordinatore Generale ITS Turismo e Benessere.