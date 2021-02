Vignola, il sindaco Emilia Muratori ha festeggiato i 100 anni di Ines

Questa mattina il sindaco di Vignola Emilia Muratori si è recata presso l’abitazione di Ines Caselli, una pensionata vignolese che compie 100 anni, per festeggiare con lei questo invidiabile traguardo. Ines, un passato di lavoro nei campi e tre figli, vive ancora nella sua casa, in autonomia, naturalmente seguita da vicino dai suoi familiari. Per il passaggio del secolo aveva espresso il desiderio di incontrare il sindaco. Emilia Muratori non solo ha esaudito il suo desiderio, ma le ha portato anche un mazzo di fiori come omaggio dell’amministrazione vignolese. Presenti all’incontro, oltre ai familiari della signora Caselli, anche i rappresentanti dello Spi-Cgil, il sindacato a cui Ines è iscritta, che le hanno consegnato una pergamena commemorativa.