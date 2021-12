Vignola, rapinata titolare del forno Bonucchi: frattura del tendine

Rapina la notte scorsa, intorno alle 5 del mattino, ai danni della titolare dello storico forno Bonucchi a Vignola. La donna stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I rapinatori sono riusciti a sfilarle la borsa e gli 800 euro che portava con sé. La donna, che nell'inseguire i malviventi ha riportato la frattura del tendine, è stata soccorsa da un passante e portata in ospedale a Vignola.'Esprimiamo la massima solidarietà a Giordana Bonucchi per questo fatto davvero grave'. Queste le parole del Direttore di Confesercenti Area Terre dei Castelli, Emanuele Costetti che sottolinea l'esigenza di un presidio capillare del territorio: 'Ci vogliono più controlli ma soprattutto vanno tutelate le attività commerciali che devono poter lavorare in piena sicurezza senza la paura di continui furti e rapine come questa'.'E' un episodio molto preoccupante - continua Costetti - soprattutto se si pensa che i rapinatori possano averla seguita per giorni prima di rapinarla. Siamo dalla parte delle attività e dei commercianti che devono poter lavorare senza paura di essere rapinati o subire furti. La sicurezza delle imprese e attività commerciali, oltre che dei cittadini, deve essere tutelata e garantita per scongiurare altri episodi criminosi come questo e garantire l'ordine pubblico'.