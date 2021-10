Green Pass, dico no e canto libera dai vostri legacci Belli ciao

Domani è il mio ultimo giorno in presenza al lavoro.A tre mesi dalla pensione e dopo 41 anni di contributi.Non perchè vado in pensione ma poichè mi impediscono di entrare al lavoro.Mi sospenderanno lo stipendio e per me questo è un ricatto inaccettabile.Non volevo andarmene così, ma me ne andrò a testa alta e coerente con me stessa.Penso che il fascismo non sia nelle piazze ma nei palazzi.E credo che Pasolini e Oriana Fallaci mi darebbero ragione.Per me antifascismo non è sfilare con le bandiere ma lottare ogni giorno contro ingiustizie e prevaricazioni.Purtroppo il popolo italiano è dei 'tengo famiglia'.Tutti tengono e tenevano famiglia, anche i nostri nonni partigiani.Ma è più comodo trovare le strade traverse, del paraculismo, degli agganci, dei privilegi, delle parrocchiette sindacali e di partito.Io da venerdì mi sentirò antifascista.Più povera e più cogliona, ma dignitosa ed orgogliosa.La rabbia e l'orgoglio.Sento persone mansuete, apolitiche, apartitiche, che nutrono e crescono un rancore dentro, come mai nella storia d'Italia, anche nei peggiori anni di piombo.Vedo un Paese allo sfascio, e non fasci littori di passata memoria.Tocco ogni giorno con mano quel fascismo strisciante che si chiama liberismo, capitalismo, e che appartiene a destra e sinistra.Ognuno si immola sul Calvario che sceglie.Io mai coi Giuda e Barabba.Mentre voi muti e chini al giogo, sudditi e schiavi.Io venerdì potrò cantare libera dai vostri legacci Belli ciao.