La pandemia ha messo in evidenza le nostre emergenze dimenticate

Gentilissimo direttore, non ce ne sarebbe stato bisogno ma è senz'altro benvenuta la conferma che l'Italia è capace di affrontare le emergenze venuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La cattiva notizia è che poi le emergenze vengono dimenticate dai governi, allontanate dalla quotidianità da giornali e TV e si trasformano in sofferenze lunghe ed insanabili: vedere terremoti, disastri diffusi sul territorio, giustizia in tilt, scuole “pollaio” ed altro via via elencando, sino agli uffici INPS ancora chiusi per pandemia mentre impazza la polemica per l'apertura di stadi, discoteche e per tornare a riempire di passeggeri, paganti e non, bus ed altri mezzi di trasporto perchè sul trasporto pubblico si è investito il meno possibile.

Ora il problema appare affrontabile se facciamo riferimento alle prese di posizione del governo, alle disponibilità, a debito, di cui cominciamo a fruire, alle grandi disponibilità che ci verranno dai fondi europei. Per prima cosa, per cominciare a superare le emergenze, dobbiamo essere consapevoli che la pandemia è stata solo lo strumento che ha messo in evidenza le nostre emergenze “dimenticate” e pregresse. L'altra consapevolezza che dobbiamo avere è che la nostra più grande emergenza è quella democratica. Non mi riferisco solo al tema taglio dei parlamentari mi riferisco alla mancanza di politica e di politiche, alla auto distruzione della credibilità delle istituzione, dal Parlamento alle Forze Armate, dalla mancanza di etica di impresa che si mangia il fisco e la cassa integrazione in deroga tenendo i dipendenti al lavoro o pagandoli in nero. Ed alla supponenza e mancanza di vergogna di chi irride un ministro della Repubblica che ha cercato di legalizzare il lavoro e di superare i caporalati piuttosto che cercare di sostenere l'iniziativa. Siamo il Paese delle collette benefiche per le grandi emergenze ma non siamo capaci di superarle con iniziative efficaci. Partiamo da queste consapevolezze, eroghiamo le risorse a chi ne ha necessità per bisogni “primari” a partire dal mezzogiorno, investiamo su ambiente e territorio e sui beni comuni, diamo risorse chiedendo di rendicontarne il ritorno e vedremo come saremo altrettanto bravi a gestire la quotidianità che incombe. In questo senso credo che il Governo in carica stia facendo quanto di meglio sia possibile anche se si può sempre fare di più, sicuramente con l'aiuto di tutti noi cittadini e ricusando in tutti i modi i populismi facili ed il rivolgersi alla magistratura per risolvere questioni politiche.

Angelo Fregni