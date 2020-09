2040 abbonati ma domenica al Palapanini posto solo per 1216

Purtroppo no, i 2040 abbonati sono stati divisi in due gruppi numericamente uguali, basandosi anche sulle richieste di entrata in gruppo ricevute dagli abbonati a metà agosto (gruppi formati al massimo da 4 persone)

Per avere accesso al PalaPanini, dovrete presentarvi all’ingresso con la tessera abbonamento, con il segnaposto stampato e l’autodichiarazione no Covid (che troverete sul segnaposto) compilata e firmata.

Le partite, incluse quelle di Champions League, sono state raggruppate in due pacchetti equilibrati per importanza dei match e distribuite nel corso della stagione sportiva.

Gli abbonati - spiega Modena Volley - sono stati suddivisi in due grandi gruppi basandosi anche sui “Moduli di Accesso in gruppo” inviati entro il 17 agosto e che hanno permesso di conoscere con chi ogni tifoso vorrebbe assistere alla partita. Ogni gruppo avrà accesso ad un numero definito di partite. Di seguito riportiamo le domande e le risposte frequenti comunicate dalla società

Per la partita di domenica 27 Settembre tra Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza il PalaPanini potrà ospitare 1216 spettatori. Il fatto che siano già 2040 gli abbonati ha obbligato la società ad organizzare gli accessi, concedendo l'accesso al palasport a poco più della metà dei tifosi. In attesa del nuovo DPCM, che dovrebbe uscire intorno al 7 ottobre, che indicherà quanti spettatori potranno entrare nelle prossime partite.

