Al Braglia è ancora derby: arriva la Spal, terzultima in classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Spal in trasferta ha giocato 16 partite conquistando 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, condite da 13 reti segnate e 21 subite; con la gestione Oddo, subentrato il 14 febbraio, 9 partite disputate con 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.Ci sono 30 precedenti al Braglia, tra campionato e Coppa Italia, con 15 vittorie del Modena, 9 pareggi, e 6 vittorie della Spal; l’ultima vittoria degli estensi a Modena risale al 22 ottobre 1995, campionato di serie C, finì 2 a 1 per gli ospiti; l’ultima al Braglia è datata 3 settembre 2000, campionato di serie C, finì 1 a 0 per il Modena di Gianni de Biasi; fu la prima di otto vittorie consecutive e l’inizio della grande cavalcata della Longobarda.Oggi il Modena ha la ghiotta occasione di compiere un passo importante verso la salvezza; battendo la Spal, i gialli si porterebbero a +13 dal terzultimo posto con sole 4 gare da giocare.Il Modena arriva alla gara di oggi reduce dal bel pareggio contro il Parma e con importanti recuperi tra i propri effettivi; anche Falcinelli e Bonfanti infatti hanno accelerato nel lavoro con i compagni e saranno pronti per la partita.Alla Spal servono punti per non perdere il treno dei playout, e oggi verrà al Braglia per dare battaglia e possibilmente vincere la partita; agli ospiti serve la vittoria perché la sconfitta suonerebbe come una mezza condanna; per entrambe le squadre dunque la vittoria rappresenterebbe un deciso passo in avanti verso le rispettive ambizioni.

Il Modena dovrà mettere in campo tutte le proprie abilità, giocando come sempre con attenzione, determinazione, applicazione tattica e mentale, con cattiveria agonistica e voglia di portare a casa il risultato; come predica sempre il mister, il risultato passerà per quello che il Modena saprà fare in campo, giocando da squadra con compattezza e capacità di lettura delle situazioni di gioco.



Tesser si dovrebbe affidare al solito schieramento; davanti a Gagno, Oukhadda, Silvestri (in ballottaggio con il rientro di Cittadini), Pergreffi e Renzetti; a centrocampo sicuro Gerli, mentre per gli altri due posti ballottaggio Magnino, Armellino e Ionita, anche se Duca scalpita per una maglia; davanti, sicuro Diaw sostenuto da Tremolada e dal rientrante Falcinelli, che dovrebbe avere recuperato dai postumi dell’infortunio subito prima della gara con il Parma; assenti Poli e Battistella, mentre tutti gli altri sono a disposizione; come sempre il mister deciderà negli istanti che precedono il calcio di inizio.

Arbitra Santoro di Messina, al suo primo incrocio con il Modena; la Spal, invece, con l’arbitro siciliano ha due precedenti, con 1 pareggio e 1 sconfitta.



Calcio di inizio alle 14 davanti a un Braglia anche oggi gremito per le grandi occasioni; sono circa 5.000 i biglietti venduti, con circa 1200 ospiti; curva Montagnani esaurita e come sempre pronta a stringersi attorno al canarino per raggiungere tre punti che sarebbero fondamentali.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc