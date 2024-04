Nomina Hera, il Comune 'dimentica' che Rotella è presidente di +Europa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dettagliata nota con cui il Comune di Modena dà conto della designazione di Tommaso Rotella per il ruolo di vice presidente di Hera spa.'Tommaso Rotella, 52 anni, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena e come avvocato è specializzato in procedimenti concernenti la difesa penale e amministrativa delle imprese, oltre che in attività di consulenza tributaria. Ha incarichi come presidente dell’organismo di vigilanza in diverse imprese e svolge anche attività convegnistica ed è autore di saggi per pubblicazioni su questi temi. Dal 2019 fa parte del consiglio di amministrazione di Carimonte Holding spa ed è membro dal 2016 dell’Associazione nazionale tributaristi italiani. È stato coordinatore provinciale del Centro di diritto penale tributario tra il 2010 e il 2019 e ora è coordinatore regionale.

Tra il 2014 e il 2017 è stato assessore del Comune di Modena alle Attività economiche, Promozione della città e turismo, Servizi demografici, Polizia mortuaria, Statistica, Agricoltura. In precedenza, tra il 2011 e il 2013, ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Ascom Confcommercio' - scrive il Comune.



Tutto bene, se non fosse che Rotella da novembre 2023 è presidente del gruppo modenese di +Europa, la cui lista, convogliata con Italia Viva in Stati Uniti d'Europa, fa parte della coalizione del candidato sindaco Mezzetti.

Una dimenticanza che, magari non consapevolmente sia chiaro, toglie dall'imbarazzo il Pd. I Dem guidati da Federica Venturelli, su esplicita indicazione del sindaco Giancarlo Muzzarelli, hanno sostenuto proprio Rotella per la corsa alla vicepresidenza. Un accordo che ha fatto scattare sulla sedia gli alleati, da Azione al Movimento 5 Stelle, passando per Sinistra e Verdi e che ha portato Mezzetti ad accusare Muzzarelli di scarso fair play.

g.leo.