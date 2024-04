Modena-Sudtirol: vittoria necessaria per la tranquillità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una partita dei destini incrociati per lui che la prima parte della stagione l'ha passata proprio sulla panchina della squadra avversaria dei gialloblù. 'Certamente una grande emozione, ma darò il sangue per il Modena.

Ormai credo che anche la città abbia capito che non sono mai stato un nemico di Modena ma un avversario leale. Nei giorni scorsi ne ha avuta la conferma anche girando per il centro. La gente mi ferma e con grande rispetto mi chiede semplicemente di far vincere il Modena e di mantenere la categoria. Vincere domani, con una salvezza fissata ai 43 punti, ci darebbe la possibilità di raggiungere questo primo importante obiettivo, ma soprattutto di darci quella tranquillità necessaria per affrontare il derby e il finale del campionato. Senza considerare che dobbiamo uscire dal peso di 13 gare senza vittoria'.



Bisoli, nella conferenza stampa pre-partita allo stadio Braglia, esprime più volte il suo sentirsi tutt'uno con la maglia del Modena. 'Anzi vorrei che la panchina fosse dalla parte del campo dei tifosi. Non capisco perché è dall'altra parte.



Chiederò che lo sia domani o comunque per il futuro'.



Nel video le parti salienti del prepartita oggi allo stadio Braglia con le valutazioni sull'attacco, sulla preparazione atletica non ai massimi e sui nomi di punta della rosa nel presente e, forse, nel futuro.







Biglietti ancora disponibili

C’è ancora tempo per acquistare i biglietti e assistere alla partita della 35^ giornata SerieBkt. Da 10 a 60 euro: tagliandi disponibili in tutti i settori tranne in quello riservato agli ospiti. La biglietteria dello stadio Alberto Braglia aprirà dalle ore 11.30, ma si può acquistare il titolo d’ingresso anche online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.