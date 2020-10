Carpi, altra festa al Cabassi: 2-0 al Cesena

Contro il Cesena, al Cabassi, un gol per tempo e i biancorossi conquistano in casa altri tre punti nella settima giornata di campionato di serie C. Nel primo parziale sblocca Giovannini, nella ripresa chiude Marcellusi. Nella classifica provvisoria, il Carpi è secondo a 13 punti, in attesa delle gare di Sudtirol e Triestina, rispettivamente in vetta ed al terzo posto in classifica.



Carpi F.C. 1909: Rossini; Gozzi (16’st Varoli), Sabotic, Venturi; Martorelli (22’st Lomolino), Fofana, Ghion (36’st Marcellusi), Bayeye; Maurizi (16’st Bellini); Biasci, Giovannini. All. Pochesci.

A disposizione: Pozzi, Varga, Ferri, Ferretti, Danovaro, Carletti, Ridzal, Offidani, Lomolino.

Cesena: Nardi; Ciofi (29’st Capanni), Ricci, Gonnelli, Favale (11′ Aurelio); Collocolo (24’st Steffè), Petermann, Ardizzone; Koffi (11’st Nanni), Bortolussi, Russini (29’st Capanni). All. Viali

A disposizione: Bizzini, Maddaloni, Sala, Campagna.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Marcatori: Giovannini 20’pt, Marcellusi 39’st

Ammoniti: Favale (CES), Gozzi (CAP), Ardizzone (CES), Ricci (CES).

Espulsi: nessuno.

Recupero: pt 0′ – st 4′



Foto: Vignoli Carpi FC