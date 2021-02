Carpi-Fermana: 0-0 al Cabassi

CARPI – FERMANA 0-0CARPI: Pozzi; Ercolani (34’pt De Sena), Sabotic, Venturi, Gozzi, Lomolino; Marcellusi (36’st Bayeye), Ghion (1’st Bellini), Fofana (36’st Cejias); Giovannini (25’st Ferretti), De Cenco. All. Pochesci.A disposizione: Rossi, Eleuteri, Varoli, Llamas, Offidani, Ridzal, Marino.FERMANA: Ginestra; Rossoni, Manetta, Scrosta, Mordini (41’st Kasa); Neglia (25’st Bonetto), Urbinati, Graziano, Sperotto; Cognigni (42’st Grossi), D’Anna (20’st Cais). All. Cornacchini.A disposizione: Colombo, Massolo, Manzi, Cremona, Grbac, Palmieri.Arbitro: sig. Francesco Luciani di Roma 1.Ammoniti: Fofana, Manetta, LomolinoEspulsi: Manetta per doppia ammonizione al 22’stRecupero: pt 4′ – st 4′Foto: Andrea Vignoli - Carpifc.com

