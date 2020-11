Al Cabassi finisce 2-2 in un un continuo ribaltamento di risultato. LaTriestina viene raggiunta due volte da un Carpi che non si arrende. A Lodi che sblocca replica Biasci, mentre all'imperioso raddoppio di testa di Tartaglia è Giovannini a rispondere con un una bella staffilata dal limite dell'area dopo un pallone perso da Lodi a centrocampo.





CARPI – TRIESTINA 2-2



CARPI (3-4-1-2): Pozzi: Gozzi, Venturi, Sabotic; Marcellusi, Ghion, Bellini (42’st Ceijas), Lomolino (24’st Giovannini); Maurizi; Biasci, Carletti (36’st Ferretti). All. Pochesci



A disposizione: Rossi, Varoli, Danovaro, Bayeye, Offidani, Mancini, Salata, Motoc, Ferretti, Ridzal.

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Brivio, Capela, Lambrughi, Tartaglia (32’st Rapisarda); Giorico, Lodi, Calvano; Petrella (37’st Maracchi); Gatto (31’st Granoche), Mensah (31’st Sarno). All. Gautieri

A disposizione: Rossi, Valentini, Boultam, Filippini, Ligi, Palmucci, Cavaliere, Butti.



Reti: Lodi 14’rig, Biasci 24’rig, Tartaglia 22’st, Giovannini 33’st

Arbitro: Fabio Natilla (Molfetta)

Ammoniti: Capela (T), Bellini (C), Gozzi (C), Giorico (T), Pozzi (C)

Recupero: pt 0′ – st 4′



Foto: Andrea Vignoli da Carpifc.com