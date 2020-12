Il Carpi, vittoria mancata: 2-2 con il Gubbio

Il Cabassi, lo stadio di casa, non è bastato per portare al Carpi quella vittoria che si faceva attendere da sei giornate. Anzi, se non fosse stata per la rimonta biancorossa il saldo finale per la squadra di Pochesci poteva essere zero. La quindicesima di serie C tra i biancorossi e il Gubbio si chiude con 4 gol, due per parte. Alla fine del primo tempo i rossoblu di Torrente conducevano meritatamente 1-0 poi il raddoppio con Gerardi. Ma il Carpi non rialza la testa. Prima Biasci segna l’1-2 e riapre i giochi e poi il centrocampista umbro Oukhadda che si è fatto espellere, ha aperto un fronte che la squadra di Pochesci ha intuito inserendosi con Ferretti al termine di un assalto finito in rete.



CARPI: Rossini; Gozzi, Venturi, Sabotic; Marcellusi (38’pt Bayeye), Fofana, Ghion (41’st Thiago Ceijas), Lomolino (11’st Salata); Bellini (38’pt Ferretti); Giovannini, Biasci. All. Pochesci.

A disposizione: Rossi, Danovaro, Varga, Varoli, Maurizi, Offidani, Thiago Ceijas, Ridzal, Salata, Motoc.

GUBBIO: Zamarion; Ferrini, Signorini, Uggé, Munoz (34’st Cinaglia), Megelaitis, Malaccari, Oukhadda, Pasquato, Gerardi (22’st Formiconi), Gomez Taleb (44’st Pellegrini). All. Torrente.

A disposizione: Elisei, Montanari, Migliorelli, Lovisa, Sainz Maza, Gaia.

Arbitro: sig. Marco D’Ascanio di Ancona.

Reti: Munoz 12’st, Gerardi 9’st, Biasci 19’st, Ferretti 25’st

Ammoniti: Oukhadda (G), Venturi (C), Munoz (G), Signorini (G), Cinaglia (G)

Espulsi: Oukhadda (G) al 21’st

Recupero: pt 1′ – st 3′

Foto: Andrea Vignoli - Carpifc.com