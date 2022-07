Il Modena Calcio è già a Fanano: la lista dei convocati

Questa mattina il Modena FC è partito per il ritiro di Fanano, sono 30 i calciatori a disposizione del tecnico Attiliio Tesser.: Riccardo Gagno, Antonio Narciso, Andrea Seculin.: Paulo Azzi, Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Giorgio Cittadini, Shady Oukhadda, Tommaso Maggioni. Antonio Pergreffi, Matteo Piacentini, Fabio Ponsi, Francesco Renzetti, Tommaso Silvestri.Marco Armellino, Edoardo Duca, Fabio Gerli, Luca Magnino, Nicola Mosti, Fabio Scarsella, Simone Panada, Romeo Giovannini, Luca Tremolada.Fabio Abiuso, Nicholas Bonfanti, Diego Falcinelli, Alessandro Marotta, Mattia Minesso, Roberto Ogunseye.Con il gruppo della prima squadra lavorerà, in accordo con il Jalgpallikool Tammeka, il difensore centrale della Nazionale estone Under 18 Laurits Ounpuu (2005). Laurits è in attesa di completare l’iter burocratico per il tesseramento.Gli allenamenti allo stadio Lotta sono a porte aperte, salvo eccezioni che saranno precedentemente comunicate.In ritiro verranno giocate sei amichevoli, questi gli orari e i prezzi d’ingresso comunicati dall’organizzazione locale:10 luglio Modena-Cimone Calcio: 5 euro prezzo unico13 luglio Modena-Rappresentativa Montagna: 5 euro prezzo unico16 luglio Modena-Formigine: 10 tribuna, 5 prato19 luglio Modena-Castelvetro: 5 prezzo unico22 luglio Modena-Fiorenzuola: 10 tribuna, 5 prato23 luglio Modena-Lucchese: 10 tribuna, 5 pratoAll’interno dell’impianto è consigliato a tutti i tifosi di indossare la mascherina.