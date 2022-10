Il Modena rinnova il contratto a Bonfanti e apre il Braglia ai compleanni

Fino al 30 giugno 2025. Questa la data alla quale è stato rinnovato il contratto all'attaccante gialloblù Nicholas Bonfanti. La conferma è arrivata oggi dalla società gialloblù insieme ad altre notizie: una riguarda l'iniziativa Esperienze Gialloblù che nei giorni della partira apre le porte anche allo spogliatoio, al tunnel dell'ingresso in campo, alle fasi del riscaldamento pre gare a all'incontro diretto con i calciatori con i quali si potranno anche fare foto ricordo. Ma non solo: per i bambini c'è la possibilità di organizzare la festa di compleanno direttamente allo stadio, con tanto di torta e gadget autografati dai giocatori del Modena. Il tutto è possibile già a partire da Modena-Como, gara in programma sabato 15 ottobre alle ore 14. Per aderire all'iniziativa o chiedere informazioni sulle varie soluzioni a disposizione si può mandare una mail a ordini.ecommerce@modenacalcio.comNel frattempo c'è attesa per Modena Como. Dopo l'ultima vittoria contro la Reggina, il Modena è galvanizzato ma sembrano esserlo tanto più i tifosi del Como che hanno superato quelli del Modena nell'acquisto dei biglietti per la loro trasferta al Braglia. A questa sera sui 773 biglietti venduti, 390 sono stati acquistati da tifosi del Como