La Leo Shoes PerkinElmer vince con Monza 3-0

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 12, Mazzone 4, Abdel-Aziz 26, Ngapeth S. 9, Stankovic 4, Sanguinetti 0, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Sala, Salsi. All. Giani.Vero Volley Monza: Orduna 1, Davyskiba 12, Grozdanov 1, Grozer 9, Dzavoronok 7, Galassi 6, Gaggini (L), Beretta 2, Federici (L), Katic 0, Karyagin 1. N.E. Calligaro, Galliani. All. Eccheli. ARBITRI: Zanussi, Saltalippi.NOTE - durata set: 25', 31', 29'; tot: 85'. Spettatori: 2918.MVP – Nimir Abdel Aziz (Leo Shoes PerkinElmer Modena)Modena parte con la diagonale Brunoi-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin e Swan Ngapeth con Leal e Van Garderen out causa covid, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini.Monza risponde con Grozer, opposto, e Orduna in diagonale principale, Dzavoronok e Davyskiba in posto 4, Galassi e Grozdanov al centro con libero Federici.è ancora Modena a scappare via, ma Monza si rialza subito, 12-12. Non si fermano i gialli, con Abdel-Aziz e Ngapeth sugli scudi, 20-17. La Leo Shoes PerkinElmer chiude il parziale 25-22, è 2-0.parte con punto a punto serrato, 5-5. Spinge forte Modena che va sul 15-12 dopo un’altra serie al servizio di Abdel-Aziz. Modena chiude 25-21 il terzo parziale e 3-0 il match.