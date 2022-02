Modena ribalta Teramo, vittoria dedicata a Samu

Continua la cavalcata del modena in vetta alla classifica del girone B di serie C. Al Bolonis di Teramo la tenacia ha premiato. Il Modena, sotto di un gol con il gol di Arrigoni che al 7′ trasforma un calcio di rigore, poi la ribalta Luca Tremolada con due gol a cavallo dell’intervallo, il secondo su rigore.La prima rete arriva al 45′ dopo un’azione personale, con una conclusione dalla distanza. Al minuto 56 si replica. Altro rigore, guadagnato da Ogunseye. Nel finale, il Modena sfiora anche il terzo gol, cogliendo un palo con Di Paola.Il Modena Calcio ha voluto dedicare la vittoria a Oggi, 'adcomponente della nostra famiglia che sta attraversando un brutto momento'Prossimo appuntamento al “Braglia” lunedì 28 Febbraio, quando gli uomini di Tesser ospiteranno il Pescara (calcio d’inizio ore 21:00).Samu, ti aspettiamo presto insieme ai tuoi compagni!Teramo 1Modena 2Reti: 7’ Arrigoni rig. (T), 45’ e 56’ rig. Tremolada (M).TERAMO: (3-4-3) Perucchini; Codromaz (dall’82’ De Grazia), Soprano, Pinto; Bouah (dal 19’ Mordini), Arrigoni, Rossetti (dall’82’ Viero), Hadziosmanovic; Malotti (dal 66’ Rosso), D’Andrea, Bernardotto (dal 66’ Cisco). A disp.: Agostino, Ndrecka, Lombardo, Papaserio, Fiorani, Forgione, Iacoponi. All.: Guidi.MODENA: (4-3-2-1) Gagno, Oukhadda, Piacentini, Pergreffi, Azzi (dall’89’ Di Paola), Gerli, Armellino, Magnino (dal 79’ Baroni), Tremolada (dal 79’ Ponsi), Minesso (dal 64’ Duca), Ogunseye (dall’89’ Longo). A disp.: Narciso, Renzetti, Mosti, Ciofani, Scarsella, Giovannini. All.: Tesser.Arbitro: sig. Luigi Carella di Bari.Assistenti arbitrali: Emanuele Bocca di Caserta e Massimiliano Bonomo di Milano.4^ufficiale: sig. Giorgio Vergaro di Bari.AMMONITI: Bernardotto, Rossetti, Hadziosmanovic (T); Ogunseye, Duca (M). – ANGOLI: 7-6 per il Modena. – RECUPERI: 3’ p.t.; 4’ s.t..