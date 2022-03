Modena, un pari che lascia l'amaro in bocca

Il Modena rallenta al Braglia, e non va oltre il pareggio per 1 a 1 contro il Siena.Un pareggio striminzito giunto al termine di una gara che il Modena ha condotto per larghi tratti, senza però riuscire a trovare il colpo del ko.Tesser propone da subito Piacentini al centro della difesa al posto di Silvestri e al fianco di Pergreffi, Azzi dietro nella linea a quattro, con Tremolada e Minesso a supporto della punta centrale Longo.Pronti via e il Modena prende da subito il comando delle operazioni giocando con buona intensità e manovrando costantemente nella metàcampo avversaria; la partita si decide intorno alla mezzora del primo tempo; al primo affondo il Siena trova la rete del vantaggio con un colpo di testa di Fabbro. Gialli subito in avanti e nel giro di pochi minuti Tremolada trasforma il calcio di rigore, assegnato per fallo su Longo, che porta il Modena in parità e chiude la prima frazione di gioco.A partire dalla metà della ripresa, il mister Tesser si gioca tutti i cambi: dentro in sequenza Oukhadda, Di Paola, Bonfanti, Mosti, e nel finale Giovannini, al posto di Ciofani, Scarsella, Longo, Tremolada e Gerli, ma il risultato non cambia, e anzi nel finale Gagno salva il pareggio con una ottima parata.Per quanto visto in campo e per la prestazione del Modena, autore di una prova gagliarda, con giocate di buona qualità, il risultato del campo appare un po’ stretto ai gialli, ai quali nulla si può rimproverare sul piano dell’impegno, della lucidità, della corsa e della voglia di cercare la vittoria fino alla fine.Il pareggio lascia l’amaro in bocca solo per quanto riguarda il risultato, e non per la prestazione; il Modena è vivo e determinato; nonostante il pareggio, i gialli restano in vetta, conservando un vantaggio di +3 sui cugini di oltre Secchia, che hanno battuto ieri sera la Vis Pesaro, prossimo avversario dei gialli sabato 19 marzo.