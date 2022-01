Parma, è morto a 83 anni Calisto Tanzi

Si è spento a 83 anni Calisto Tanzi, ex proprietario del Parma. Durante la sua gestione, iniziata nel 1990 e conclusasi nel 2003 dopo l’arresto per il crac Parmalat, i ducali hanno conquistato 3 Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, due Coppe Uefa e una Supercoppa Europea.Aveva appena 22 anni quando fondò nel 1961 la sua impresa del latte prendendo la vecchia azienda del nonno, a conduzione familiare, e trasformandola in una multinazionale con oltre 130 stabilimenti in tutto il mondo. Tanzi aveva di fatto inventato il latte a lunga conservazione ma l'ambizione lo portò ad allargarsi dal settore alimentare (non solo latte ma anche conserve, merendine, yogurt) al turismo, alla tv, e perfino al calcio. Negli anni Novanta la Borsa, poi le acquisizioni, il ricorso al mercato dei titoli e infine il crac. Parmalat, secondo la definizione degli inquirenti, è diventata così 'la più grande fabbrica di debiti della storia del capitalismo europeo'.