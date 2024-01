Modena-Parma, Bianco: 'Partita quasi perfetta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Intanto ci si gode il risultato che premia il Modena e punisce il Parma che al Braglia ha dato vita di uno dei peggiori incontri di questo campionato. 'Di fronte a una partita così c'è poco da dire: il Modena ha vinto meritatamente mentre il Parma ha perso meritatamente' - affermerà nel post gara mister Fabio Pecchia

'Sono tre punti in più che ci danno tanto, per la classifica, per il morale però ora bisogna restare concentrati perché ci sono partite difficili e il campionato è ancora lungo'



Poi i nomi, a partire da quelli protagonisti dei tre gol. Battistella ha dimostrato di essere un giocatore già per questa categoria e con prospettive. I ragazzi biogna attenderli. Bisogna attenderli. Fabio Abiuso lo abbiamo tenuto mentre abbiamo ceduto Falcinelli proprio perché in lui capivamo che potesse essere che ci mancava'. Poi la conferma Palumbo: 'E' al 60-70% ma deve resuperare'